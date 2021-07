De komende jaren gaan er in de wijk Schothorst in Amersfoort zeven basisscholen tegen de vlakte omdat de gebouwen zijn verouderd. Er komen vier nieuwe schoolgebouwen voor in de plaats.

Op 13 juli wordt er op symbolische wijze gestart met de sloop van OBS De Zevensprong. De sloop is het startpunt van een nieuw huisvestingsplan, waarbij vier schoolbesturen (openbaar, katholiek, protestant en gereformeerd) de handen ineen slaan.

Medio 2024 moeten de zeven schoolgebouwen zijn gesloopt en zijn vervangen door 'vier mooie, flexibele, functionele en duurzame' schoolgebouwen. De basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort zijn gemiddeld meer dan veertig jaar oud.