De brandweer is woensdagavond met een hoogwerker in actie gekomen om een parkiet uit een boom te redden in Amersfoort.

Het diertje was in een boom gevlogen aan de Stadsring. Een brandweerman is samen met de eigenaar van het vogeltje in het bakje van de hoogwerker omhoog gegaan, om zo het beestje uit de boom te halen.