In Soesterberg is woensdagochtend een fietser aangereden en met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan de Soesterbergsestraat, die hierdoor enige tijd was afgesloten.

