De politie heeft dinsdag een grootschalige politieactie uitgevoerd in onder meer Amersfoort en Soesterberg. Hierbij werden onder meer groeimiddelen voor het opzetten van een hennepkwekerij gevonden.

De actie was gericht op een criminele organisatie die zich bezighield met het bedrijfsmatig opzetten van hennepkwekerijen.

De ingezette opsporingsteams betraden dinsdagochtend woningen in Hilversum, Laren, Amersfoort, Soesterberg en Zaandam. In Zaandam werd een volledige kwekerij aangetroffen en in Soesterberg de groeimiddelen. In totaal zijn er zes verdachten tussen de 22 en 52 jaar aangehouden. Het betreffen allemaal mannen.