Zorgorganisatie Philadelphia en DierenPark Amersfoort slaan de handen ineen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch een werkplek aan te bieden. Zij kunnen vanaf nu aan de slag als dierverzorger, facilitair medewerker of groenonderhouder.

In totaal zijn er acht mensen die binnen dit traject bij het DierenPark werkzaam zijn. Zij werken op de ondersteunende dienst (OSD) van de dierentuin. Dat houdt in dat zij zich bezighouden met bijvoorbeeld het legen van afvalbakken, opruimen en schoonmaken, groenonderhoud en dierverzorging. Eén van hen is Maartje, die vooral geniet van het buiten zijn. "En ik kan en mag hier echt veel nieuwe dingen leren. Dat is heel leuk."

Er werken al langere tijd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de dierentuin, maar die werden altijd door de medewerkers zelf begeleid. Binnen dit nieuwe project zijn deze medewerkers in dienst van Philadelphia gekomen om de begeleiding te bevorderen. "Al jarenlang zijn wij heel blij met onze enthousiaste groep medewerkers bij de OSD", zegt Astrid Wassenaar, directeur van DierenPark Amersfoort. "Deze samenwerking geeft ons de mogelijkheid om hen nog beter te begeleiden en ontwikkelen."