Het rijksmonument Bruinenburgersluis op de grens van Woudenberg met Leusden, ondergaat binnenkort een opknapbeurt.

De sluis, die in de Grebbelinie zorgt voor de waterpeilverdeling tussen het Valleikanaal en de Oude Lunterse Beek, verkeert in slechte staat. Eén van de redenen is dat de stamvoet van vijf beuken tegenover de sluismuren enorm zijn gegroeid. Dit zorgt ervoor dat er scheuren in de sluismuren zijn ontstaan. Om dreigend instortingsgevaar van de muren te voorkomen, verwijdert het waterschap eerst de bomen. Daarna volgen de renovatiewerkzaamheden aan de sluis zelf.

De in 1786 aangelegde Bruinenburgersluis wordt wel één van de mooiste punten uit de Grebbelinie genoemd. De naam verwijst naar 'Huise Bruinenburg', een hofstede met een gracht en een torentje. Op de plek van het in de 18de eeuw gesloopte kasteeltje annex hofstede staat nu een boerderij met dezelfde naam.

Om uit te leggen waarom deze renovatie aan de eeuwenoude damsluis nodig is, organiseert het Waterschap Vallei en Veluwe een online bijeenkomst. Belangstellenden kunnen deze bijeenkomst bijwonen op dinsdag 13 juli om 20.00 uur. Aanmelden kan via vallei-veluwe.nl/bruinenburgersluis.