Een snorfietser is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een aanrijding op de Ringweg Koppel in Amersfoort. Hij werd bij het oversteken geschept door een passerende auto.

Het ongeluk gebeurde tegen half twee in de vroege ochtend. De snorfietser is door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend, ook is nog niet duidelijk hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren.

Een opgeroepen traumahelikopter is uiteindelijk niet geland, wel waren er verschillende ambulances naar de plaats van het ongeluk gereden. Een deel van de kruising bij de Keerkring was enige tijd afgesloten om de hulpverleners ruimte te geven hun werk te doen.