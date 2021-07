Een scooterrijdster en een fietser zijn maandagmorgen op elkaar gebotst in Amersfoort. De fietser, een man, is in een ambulance aan zijn verwondingen behandeld.

De aanrijding gebeurde maandagmorgen tegen 10.00 uur aan de Noordewierweg ter hoogte van de Jasmijnstraat in Amersfoort.

Omstanders die het zagen gebeuren hebben eerste hulp verleend. Door het ongeval was de weg deels niet toegankelijk en werd het verkeer verzocht om te rijden.