Made by Holland opent op 17 juli een informatiecentrum in de voormalige boerderij op de Parade, aan de overzijde van het paleis. Bezoekers krijgen hier een voorproefje op de plannen en ontwikkelingen voor Paleis Soestdijk. Daarnaast is er informatie te vinden over de Utrechtse Heuvelrug.

Het landgoed van Paleis Soestdijk wordt de komende jaren gerestaureerd en gerenoveerd. In 2024 opent het nieuwe paleis, is de planning. Naast de historie wordt er op interactieve wijze in het paleis en het omringende park ingezoomd op de thema's water, energie, gezondheid, voeding en agricultuur. Met tijdelijke tentoonstellingen, lezingen, congressen en een educatief aanbod worden hier 'oplossingen voor wereldwijde uitdagingen' gepresenteerd aan het grote publiek.

Omwonenden, toeristen en bezoekers krijgen meer informatie over de ontwikkelingen en activiteiten op het landgoed en de toeristische activiteiten in de regio. Er zijn producten met een link naar het landgoed te koop. Het informatiecentrum is van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur geopend en wordt gerund door de vrijwilligers van Paleis Soestdijk.

Parade

De wens is dat op termijn de Parade meer wordt opengesteld voor publiek. In de loop van de zomer worden er wat activiteiten georganiseerd op het gebied van voeding en agricultuur. De ambitie is dat er ook ondersteunende horeca aan kan worden toegevoegd om bezoekers een voorproefje te geven op de toekomst. Het doel is bezoekers op de Parade te laten zien en ervaren hoe persoonlijke, bewuste duurzame keuzes invloed kunnen hebben op henzelf en de wereld.

De Parade maakt al eeuwenlang onderdeel uit van het landgoed. In dit 'dorpje' aan de overzijde van het paleis zijn naast de boerderij onder meer de koninklijke garage, de stallen en de intendantswoning gevestigd.