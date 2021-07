Aan de Wethouder Zandberglaan in Barneveld heeft een vechtpartij plaatsgevonden. Dat gebeurde rond 13.15 uur op zondagmiddag.

Een persoon zou onder het bloed zitten, melden getuigen. De politie is inmiddels met de betrokkenen in gesprek en er is een onderzoek gestart. Het slachtoffer zou bij zijn woning geslagen zijn met scheppen, melden omstanders.