De gemeente Amersfoort gaat bij mooi weer de terrassen in het weekend een uur langer openhouden. In de periode tot 30 september hebben horecaondernemers in de binnenstad de mogelijkheid met hun terras een uur langer open te blijven.

De regeling geldt op vrijdag- en zaterdagavonden en bij een temperatuur van 25 graden of hoger.

De terrassen blijven dan tot 02.00 uur open. De 25-graden-plusregeling geldt uitsluitend voor terrassen in de binnenstad inclusief Eemhaven/Oliemolenkwartier van Amersfoort.