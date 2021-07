Een auto is vrijdagochtend gecrasht in Baarn. Het wrak werd rond 7.30 aangetroffen door de politie. Het is niet bekend wat er precies gebeurd is. De bestuurder is spoorloos verdwenen.

Vrijdagochtend kreeg de politie een melding van een wrak na een verkeersongeval. Het zwaar beschadigde voertuig werd op het fietspad langs de Luitenant Gen van Heutszlaan aangetroffen, ongeveer 50 meter voorbij de verkeerslichten op de Amsterdamsestraatweg.

Het voertuig lijkt achterwaarts tegen een boom te zijn gebotst. Mogelijk heeft de automobilist de macht over het stuur verloren. Het fietspad ligt bezaaid met glas.

De politie laat het wrak wegslepen en doet onderzoek naar de verdwenen inzittenden.