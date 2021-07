De gemeente Nijkerk organiseert in de zomervakantie de Summer Experience Nijkerk, speciaal voor jongeren van 4 tot en met 18 jaar. De experience staat in het teken van sport & spel, workshops, clinics en theatervoorstellingen.

Volgens wethouder Nadya Aboyaakoub was de coronatijd voor veel gezinnen en dus ook kinderen erg moeilijk. "Veel moest online en er waren voor de kinderen minder leuke activiteiten da normaal. Voor de jeugd doen we daarom deze zomervakantie graag iets extra's."

De reeks activiteiten begint op 19 juli met onder meer een spingkussenspektakel in aparte leeftijdsgroepen, kickboks-training in Semaja's Gym en een bootcamp bij Muay Thai Nijkerk. Alle activiteiten zijn opgedeeld in speciale leeftijdsgroepen.

De activiteiten zijn speciaal gericht op kinderen uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken en worden georganiseerd door Nijkerk Sportief en Gezond, het Recreators Sportteam en de Bibliotheek Nijkerk. De Summer Experience duurt van 19 juli en duurt tot en met vrijdag 27 augustus. Alle activiteiten zijn gratis, omdat de Rijksoverheid geld beschikbaar heeft gesteld om deze zomer jeugdactiviteiten te organiseren.