In Barneveld heeft in de nacht van woensdag op donderdag rond half vijf een ramkraak plaatsgevonden. Een auto is hierbij tegen de glazen pui van de Barneveldse Brillenwinkel aangereden.

Er zouden mogelijk brillen gestolen zijn, maar hoeveel is nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend wie de krakers zijn geweest. Door de ramkraak heeft voorgevel van het pand flinke schade opgelopen.