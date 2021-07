Tussen Amersfoort Centraal en Ede-Wageningen rijden tussen 20 en 30 juli veel minder treinen. Reizigers zijn genoodzaakt om langer te wachten of de bus te pakken.

Dit heeft te maken met werkzaamheden aan het station in Amersfoort die aan de oostzijde zullen plaatsvinden. Op 20 en 21 juli rijdt de Valleilijn slechts één keer per uur, in beide richtingen.

In de dagen daarna, tot 26 juli, rijdt deze helemaal niet en zal er een bus klaarstaan. Van 27 tot en met 30 juli rijdt de Valleilijn weer een keer per uur.