Van de 3.000 woningen die Amersfoort wil bouwen in Bovenduist (Vathorst-West) is 35 procent bestemd voor sociale huur tot 750 euro per maand. Nog eens 20 procent wordt gereserveerd voor middelhuur tot 1.000 euro.

Die toezegging deed verantwoordelijk wethouder Roald van der Linde (VVD) dinsdagavond aan de gemeenteraadsfracties. Het percentage betaalbare woningen in de laatste, grote uitbreidingswijk die Amersfoort nog kan realiseren, wordt volgens de portefeuillehouder berekend over het totale aantal huizen en niet over een deel van het project.

Van der Linde refereerde aan het recht op de bouw van 1200 koopwoningen dat een aantal projectontwikkelaars zou hebben in Bovenduist. Die claim dateert uit de late jaren 90, toen de gemeente Amersfoort vanwege financiële tegenvallers een streep zette door de ontwikkeling van Vathorst-West, en de marktpartijen met hun grond bleven zitten.

Aan de afspraak van destijds valt juridisch niet te tornen, zo herhaalde de wethouder zijn woorden in een eerder debat over Bovenduist. Van der Linde ziet er ook geen probleem in, zei hij, aangezien in de nieuwe wijk 45 procent van de woningen is bestemd voor de vrije koopsector, wat neerkomt op 1.350 huizen. De 1.200 toegezegde vrijesectorwoningen passen daar volgens hem binnen.