De A1 slibt dicht. Daarvoor waarschuwen de Regio Amersfoort en Regio Foodvalley. Samen met drie andere regio's langs deze snelweg dringen ze er bij demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen op aan het probleem snel aan te pakken.

Ze concluderen dat de bereikbaarheid van het midden en oosten van Nederland zowel over de weg als via het spoor de komende jaren slechter wordt. Dat concluderen ze uit de Integrale Mobiliteitsanalyse van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, die dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De A1 tussen Amsterdam en Oldenzaal, één van de belangrijkste verbindingen tussen Randstad en Midden- en Oost-Nederland, scoort in deze mobiliteitsanalyse slecht. "Langs deze corridor A1 bevinden zich belangrijke woon- en werkgebieden.

Hier wonen twee miljoen mensen, hier werken één miljoen mensen en hier is sprake van een grote groeiambitie. We houden rekening met een toename van 150.000 woningen en zo'n 400.000 inwoners", zegt Rob Metz, portefeuillehouder mobiliteit van Regio Amersfoort en burgemeester van Soest.

Lijdzaam toekijken

De druk vanuit de Randstad op Midden- en Oost-Nederland is nu al groot, concluderen de regio's. Dat vraagt om snellere en comfortabelere verbindingen.

"Wij willen niet lijdzaam toekijken hoe de A1 verder dichtslibt terwijl noodzakelijke verbeteringen op het gebied van duurzame mobiliteit, spoor en openbaar vervoer op zich laten wachten. Wij willen samen met Rijk en provincies een MIRT-onderzoek (MIRT=Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, red.) naar de specifieke opgaven, knelpunten en oplossingen voor de multimodale aanpak van de corridor A1", zegt mobiliteitsportefeuillehouder Engbert Stroobosscher van de Regio Foodvalley.

Het gaat dus niet alleen om een verbetering van de A1. Ook de inzet van meer openbaar vervoer, zoals de trein, is nodig om de A1 niet te laten dichtslibben. Uit een eerder onderzoek naar de mobiliteit aan de oostkant van Amsterdam is ook al gebleken dat het dichtslibben van de A1 moet worden aangepakt.