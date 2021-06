Er zijn plannen voor de komst van een nieuwe Albert Heijn op de Leusderweg. Het bestaande pand wordt gesloopt en er worden ook nieuwe woningen gebouwd. Ontwikkelaar LATEI gaat in opdracht van bouwbedrijf Schoonderbeek en Albert Heijn aan de slag met de bouwplannen aan de Leusderweg, ter hoogte van de Van Campenstraat en Van Bemmelstraat.

Buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden per brief uitgenodigd voor een online bijeenkomst op 5 of 7 juli om met elkaar in gesprek te gaan over de ideeën voor de bouwplannen. "We willen graag weten welke behoeftes en onderwerpen er leven onder omwonenden'', zegt mede-directeur Miranda Schoonderbeek. "Dat vinden we belangrijk, want we willen een goed plan maken dat zorgt voor een prettige leefomgeving en een toekomstbestendig winkelgebied.''

Er zijn al veel langer plannen voor nieuwbouw aan de Leusderweg ter hoogte van de Van Campenstraat en Van Bemmelstraat. Jaren geleden leek de Albert Heijn dicht bij een overeenkomst te zijn met Schoonderbeek over de ontwikkeling van de grond, maar dat plan ging toen niet door. "Sinds een jaar zijn de partijen weer in gesprek'', vertelde Edwin Schoonderbeek in 2019 in het AD.

Buurtbewoners realiseerden op het braakliggende stuk land op de hoek van de Leusderweg en de Van Campenstraat het Postzegelpark, waar ze samen komen om te tuinieren en waar kinderen kunnen spelen. Eind 2019 opende lunchroom en cadeau- en woonwinkel Zuid op deze plek haar deuren. Het was toen al duidelijk dat de zaak hier tijdelijk zou zijn vanwege mogelijke herontwikkeling in de toekomst. Het kan nog wel even duren voordat de schop daadwerkelijk de grond in gaat. De bouw wordt door Schoonderbeek pas voorzien in het tweede kwartaal van 2023.