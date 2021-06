Vanwege het aanbrengen van een nieuwe toplaag is het parkeerdek van parkeergarage De Bonte Koe drie weken buiten gebruik. De werkzaamheden beginnen vanaf maandag 5 juli en duren naar verwachting ongeveer drie weken.

Tijdens de werkzaamheden is het parkeerdek van De Bonte Koe aan de Vrijheidslaan in Nijkerk afgesloten voor parkeerders. De parkeerplaatsen op de begane grond blijven wel beschikbaar.

Mocht de parkeergarage vol zijn kunnen parkeerders uitwijken naar het gratis parkeerterrein naast het stadhuis aan de Kolkstraat. Betaald parkeren is mogelijk op parkeerterrein Gele Weiland aan het Synagogepad of in de parkeergarage Oosterpoort aan de Vetkamp.