Altijd al een concert willen bekijken in de achtertuin van je buren? Op 5 september kan het in Amersfoort, als het jaarlijkse huiskamerfestival Struinen in de Tuinen op het programma staat.

Amersfoort is een van de 33 deelnemende gemeenten aan het festival. De optredens duren van 12.00 uur tot 17.00 uur en zijn vrij toegankelijk. Na afloop van een optreden worden de bezoekers om een bijdrage gevraagd.

Het is nog niet duidelijk in welke buurt in Amersfoort de optredens worden gehouden. Vorig jaar traden artiesten in hun eigen huiskamer op en konden mensen dat via internet volgen.