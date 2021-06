De Oranje-avond en -nacht zijn rustig verlopen in Nijkerk en Bunschoten. Na de ongeregeldheden van vorige week hoefden agenten niet in te grijpen.

De politie was wel met groot materiaal aanwezig in beide plaatsen. In Nijkerk, waar Oranjefans vorige week na de overwinning op Noord-Macedonië in een park aan Het Jaagpad de confrontatie zochten met de ME, stonden kort na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK vijf ME-bussen opgesteld, maar zij konden op hun plek blijven.

Ook in Bunschoten bleef het "ontzettend rustig", laat een politiewoordvoerder weten. In het vissersdorp vierden Oranjefans vorige week na de zeges op Oostenrijk en Noord-Macedonië massaal feest op de rotonde aan de Westsingel/Blauwe Reiger. Er werden vernielingen aangericht, geknald met hard vuurwerk en een bus van Syntus werd door de "feestvierders" geblokkeerd en heen en weer geschud.

De gemeente besloot daarop camera's op te hangen en extra toezichthouders in te zetten zodat de plegers van vernielingen en jongeren die verboden vuurwerk afsteken direct in de kraag konden worden gevat. Dat was na de nederlaag van Oranje tegen Tsjechië in de achtste finales op het EK niet nodig. Mede door het slechte weer stond er maar een enkeling op de rotonde. De politie hield met meerdere politiewagens wel toezicht in het dorp.

Open brieven van burgemeesters

De burgemeesters van Nijkerk en Bunschoten riepen hun inwoners in de aanloop naar de wedstrijd in een open brief op zich te gedragen. "Vernielingen, vandalisme en agressie richting handhavers en politie horen niet bij het vieren van een overwinning", schreef de Nijkerkse burgemeester Gerard Renkema.

Zijn Bunschotense collega Melis van der Groep sprak ook de ouders van de jongeren aan. "Want: een Oranjefeestje vieren is OKE! Maar vernielingen, belagen van mensen met een publieke taak en losgeslagen gedrag: NEE! Wees een voorbeeldige Oranjefan."