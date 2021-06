Een zwangere vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt na een ernstig ongeluk op de A1 ter hoogte van Amersfoort. Ook een man die bij haar in de auto zat moest mee naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde om 4.40 uur op de snelweg. Twee personenauto's botsten door onbekende oorzaak. De ene auto klapte tegen de vangrail, de ander kwam tot stilstand in een sloot. Meerdere hulpdiensten werden werden opgeroepen naar de plek des onheils. De inzittenden van de auto die te water was geraakt zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De A1 werd in beide rijrichtingen afgesloten, omdat de weg bezaaid lag met wrakstukken. Na onderzoek en het bergen van de voertuigen werd de weg weer vrijgegeven.