Rosalie Koops is vrijdag verkozen tot de eerste kinderburgemeester van Bunschoten. De leerlinge van basisschool De Ark maakte de overtuigendste indruk op de jury.

De jury bestond uit burgemeester Melis van de Groep, raadsgriffier Esther Hoogstraten en leerkracht Aloussia Poort. Jolien Heuveling (Groen van Prinstererschool) en Justus Bos (Bavinckschool) waren de andere finalisten.

Omdat de gemeente Bunschoten het belangrijk vindt kinderen te betrekken bij de gemeente en de politiek, is besloten jaarlijks een kinderburgemeester voor de gemeente Bunschoten aan te stellen. Die wordt gekozen uit leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs. Koops gaat na de zomervakantie aan de slag.

De kinderburgemeester krijgt voornamelijk representatieve taken en laat zich daarnaast ook zien bij gemeenteactiviteiten voor kinderen. Daarnaast mag Koops regelmatig met de (loco)burgemeester en eventueel de gemeenteraad meepraten over ontwikkelingen in de gemeente. De jonge functionaris mag ook zelf onderwerpen aandragen.