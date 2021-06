Het moet in Nijkerk afgelopen zijn met massale Oranjefeesten na afloop van EK-wedstrijden van het Nederlands elftal, waarbij schade wordt aangericht en agressie geuit naar handhavers en politie, zoals het gooien met flessen en afsteken van vuurwerk.

Deze dringende oproep doet burgemeester Gerard Renkema in een brief aan jongeren en hun ouders, die hij aan de drie middelbare scholen in Nijkerk heeft gestuurd. Op 17 en 21 juni waren er na afloop van de EK-duels van het Nederlands elftal grote samenscholingen waarbij aanzienlijke schade en een enorme hoeveelheid rommel is achtergelaten.

Bij het laatste duel moest de ME zelfs met tientallen agenten uitrukken. Van de vierhonderd tot vijfhonderd jonge Oranjefans die een feestje hielden, weigerden vijftig jongeren het park in de wijk Corlaer te verlaten. Sommigen gooiden met glazen flessen naar de politie.

"Ik roep jullie op om na afloop van de voetbalwedstrijden op een andere manier feest te vieren. Vernielingen, vandalisme en agressie richting handhavers en politie horen niet bij het vieren van een overwinning. lk hoop dan ook dat het niet nogmaals nodig is om handhavend op te treden", schrijft Renkema in zijn brief aan de jeugd.

Ook de ouders worden toegesproken. "Richting de ouders wil ik mijn zorgen uiten over het alcohol- en middelengebruik bij zowel minderjarige als meerderjarige jongeren. Ook vraag ik ouders om alert te zijn op waar hun kinderen zich bevinden en wat zich daar afspeelt."