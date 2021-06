Een dronken bestuurder van een bestelwagen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een spoor van vernieling achtergelaten in de regio. Nadat hij in Zeist enkele aanrijdingen veroorzaakte, botste hij in Soesterberg na een politieachtervolging frontaal op een politieauto.

Dat meldt de wijkagent van Den Dolder, die bij de achtervolging betrokken was, vrijdagochtend op Instagram. De politieagent in de auto heeft alleen wat kneuzingen opgelopen. "Wonder boven wonder", schrijft de wijkagent.

De agenten kwamen de man op het spoor nadat hij verschillende aanrijdingen in en rondom Zeist had veroorzaakt. Bij het zien van een politieauto in Zeist sloeg hij op de vlucht. Hij reed onder invloed van alcohol.

De bestuurder van de bestelwagen was niet van plan om te stoppen, waarna hij in Soesterberg frontaal inreed op de politiewagen. Daar kwam hij uiteindelijk tot stilstand.

De man, die eveneens zonder kleerscheuren uit het ongeval kwam, kon vervolgens worden aangehouden op verdenking van een poging tot doodslag. Hij moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.