Steeds meer gemeenten staan toe dat mensen zondag op een scherm op een terras de wedstrijd van Oranje bekijken. Amersfoort geeft die toestemming niet, maar dat heeft niks met corona te maken. In lokale regels staat dat beeldschermen op terrassen van horecagelegenheden in Amersfoort sowieso niet zijn toegestaan.

"Binnen mogen schermen wel, buiten echter niet", zegt gemeentewoordvoerder Judith Wildbret. Dat verbod blijft dus ook dit EK van kracht. De gemeente wil wel meedenken over wat er mogelijk is op het moment dat er een aanvraag komt voor een scherm op een plein of elders in de openbare ruimte.

In het verleden werden er onder meer tijdens het WK in 2014 en het EK vrouwenvoetbalvoetbal in 2017 grote schermen op het Lieve Vrouweplein neergezet op initiatief van de lokale horeca. De grote schermen trokken destijds enorm veel publiek.

De gemeente wil vooraf geen toezeggingen doen over het toestaan van grote schermen in de openbare ruimte. "We kunnen op voorhand niet beloven dat het mag of kan, maar kijken per aanvraag op dát moment wat er mogelijk is", zegt Wildbret. "Per aanvraag gaan we in gesprek met de aanvrager over de voorwaarden.