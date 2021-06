Bijzonder geboortenieuws uit DierenPark Amersfoort: voor de eerste keer is er een Afrikaanse nimmerzat uit het ei gekropen. "Deze primeur maakt de situatie extra feestelijk", vertelt dierverzorger Marc Belt.

"Het kuiken zit nu nog veilig hoog bij moeder in het nest, maar over een paar weken zal het jong uitvliegen door de grote openluchtvolière Snavelrijk. Dan kunnen wij ook vaststellen of de jonge nimmerzat een mannetje of vrouwtje is."

De ouders broeden afwisselend op de eieren, vertelt Belt. "Na een maand kruipen de jongen uit hun ei. Tijdens de eerste tien dagen is het eten voor het kuiken niet aan te slepen. Vandaar dus hun opvallende naam 'nimmer-zat'."

Nimmerzatten vissen hun voedsel in hun oorspronkelijke leefgebied, ten zuiden van de Afrikaanse Sahara, uit ondiep water. "In het waterrijke Snavelrijk is hier ook voldoende gelegenheid voor."

Het jong lijkt in de verste verte nog niet op een volwassen nimmerzat. "Het kuiken is nu nog pluizig en heeft een zwartgrijze snavel, maar over een tijdje zal het jong zich tooien in stralend witte veren en heeft de vogel net zo'n bontgekleurde snavel als de ouders", vertelt Belt.

De nimmerzat broedt graag in een boom waar ook andere nesten te vinden zijn. Pal naast dit nest is dan ook een maraboe uit een ei gekropen.

Vanwege landelijke voorzorgsmaatregelen tegen de vogelgriep kunnen bezoekers op dit moment niet in de volière tussen de vogels lopen, maar via een grote open inkijk kunnen ze toch op kraamvisite in het DierenPark.