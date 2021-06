De Apple Reseller-winkel Amac verhuist volgende week naar een monumentaal pand aan de Langestraat waarvan het interieur speciaal is ontworpen op het Apple-hoofdkantoor in het Amerikaanse Cupertino. Het oude winkelpand aan de Langestraat voldeed niet meer aan de eisen.

De nieuwe Amac-store aan de Langestraat komt in een 'statig hoekpand in de stijl van de Amsterdamse School met vier verdiepingen', en is onder meer beter toegankelijk voor mindervaliden.

Op de eerste verdieping krijgt de winkel een grote servicebalie en een reparatieservice voor iPhones en iPads, een demo-opstelling met de Mac Pro en een trainingsruimte met uitzicht op de Langestraat.

De winkel, die officieel Apple Premium Reseller Amac heet, is een verkooppunt voor de Amerikaanse elektronicagigant. Amac-baas Ed Bindels opende in 2005 zijn eerste winkel aan de Mariaplaats in Utrecht en een jaar later de tweede aan de Langestraat in Amersfoort. Amac is inmiddels marktleider met vijftig vestigingen in het land, een webshop en het aanbod van trainingen voor het bedrijfsleven en het onderwijs en voor reparaties.

De Amac-keten verwacht over dit fiscale jaar een omzet te maken van ruim 200 miljoen euro.