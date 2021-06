Woningverhuurder Vesteda gaat met BAM Wonen 116 woningen in de Amersfoortse wijk Schuilenburg verduurzamen. Dat meldt het bouwbedrijf woensdag.

Om de woningen te verduurzamen worden verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en energiebesparende maatregelen genomen. Zo worden de daken aan de buitenzijde geïsoleerd. Ook worden nieuwe kunststofkozijnen geplaatst, de stalen beplating aan de voor- en achterzijde van de woningen wordt vervangen en er wordt spouwmuurisolatie aangebracht.

Verder worden per woning zes zonnepanelen aangebracht en de voor- en achterdeuren worden vervangen en voorzien van een beter slot, zodat de woningen beter beveiligd zijn tegen inbraak.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan onder meer uit het plaatsen van nieuwe dakpannen, regenpijpen en dakgoten en het herstellen van voeg- en metselwerk.

Om ook vogels en vleermuizen een plek te bieden in de stad, hebben Vesteda en de Vogelbescherming Nederland een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat BAM Wonen permanente gierzwaluw- en vleermuiskasten in de kopgevels van de woningen zal plaatsen.

De verduurzaming van de woningen begint in augustus.