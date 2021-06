Nu er dankzij de coronaversoepelingen meer mogelijk is, is het volgens Fort33 hoog tijd om de cultuur in Leusden weer onder de aandacht te brengen. 'Weer Uit in Leusden' moet gedurende een week laten zien wat het dorp allemaal in huis heeft.

De verschillende activiteiten vinden plaats van zaterdag 17 juli tot en met zondag 25 juli op diverse locaties in Leusden, waar gratis aan deelgenomen kan worden.

"We zijn er allemaal aan toe om cultuur weer bij de mensen te brengen en hebben met elkaar een week bedacht met heel veel culturele activiteiten", zegt Nick Karssenberg, programmacoördinator bij Fort33 aan de Bavoortseweg. "Denk aan verschillende workshops zang, dans en theater en concerten. Ook is er een musicaloptreden aan het eind van de week, zowel voor volwassenen als kinderen."

Omdat er naar alle waarschijnlijkheid nog wel coronamaatregelen van kracht zullen zijn is het voor bezoekers nodig om zich op te geven voor de activiteiten via de websites van Fort33, Theater De Tuin, Scholen in de Kunst en Bibliotheek Leusden.

"Doordat ook de horeca het de afgelopen periode erg zwaar heeft gehad, organiseren we onder het motto 'verrassen op terrassen' een aantal activiteiten op de horecapleinen. Zo hopen we de terrassen vol te krijgen en de horecaondernemers een hart onder de riem te steken", aldus Karssenberg.

Enthousiasme

"Het cultuurfestijn is een mooi voorbeeld van het enthousiasme van de Leusdense culturele organisaties, die staan te popelen om weer van start te gaan, vindt de programmacoördinator.

"Deze hele week en de georganiseerde activiteiten zijn uiteraard wel onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Het zou een mooie traditie kunnen worden voor Leusden. Aan het einde van de schoolvakantie het Bouwdorp voor de jeugd en de eerste week een cultuurweek voor alle Leusdenaren."

Het programma wordt gepubliceerd via de websites van de deelnemende organisaties en de Facebook-pagina van Leuker Leusden.