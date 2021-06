Een 29-jarige man uit Leusden is dinsdag veroordeeld tot drie jaar cel voor het misbruiken van zijn vier jaar jongere zusje. Zij moest tien jaar lang seksuele handelingen verrichten bij haar broer.

Het misbruik begon toen de man 12 jaar oud was. Volgens het slachtoffer waren er weken dat het drie tot vier keer per week gebeurde. Zelf schat zij in dat ze hem minstens tweehonderd keer oraal heeft moeten bevredigen.

Toen het meisje 15 was, begon ze te experimenteren met drugs. Haar broer gebruikte dit als chantagemiddel. Als zij niet zou meewerken aan zijn verzoeken, zou hij hun ouders vertellen dat ze drugs gebruikt.

Vijf jaar geleden deed de vrouw het verhaal uit de doeken bij hun moeder, waarop de zoon uit huis werd gezet. Bij een confrontatie tussen beiden in 2018 gaf hij toe dat hij haar had misbruikt. De vader van de kinderen was daarbij aanwezig. De rechtbank Midden-Nederland volgt dat verhaal.

De rechter neemt het de man kwalijk dat hij haar een traumatische jeugd heeft bezorgd. Het is maar de vraag of zij hiervan herstelt. Naast de drie jaar celstraf mag hij vijf jaar lang geen contact hebben met zijn zusje. Ook moet hij haar een schadevergoeding betalen. De hoogte daarvan is niet bekendgemaakt.