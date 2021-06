De Amersfoortse politie is op zoek naar de telefoon die in het bezit was van de man die om het leven kwam bij een ongeluk op de Verbindingsweg, ruim een week geleden. Nabestaanden hopen de mobiel in bezit te krijgen.

Het noodlottige ongeval gebeurde op 14 juni vroeg in de ochtend. Rond 08.00 uur kwam een veegwagen in botsing met een bestelbus. De 56-jarige bestuurder van de veegwagen overleed ter plekke.

Acht dagen later is de telefoon van het slachtoffer uit Hoevelaken nog steeds zoek. Het gaat om een Nokia 3310. De politie roept de mogelijke vinder op om contact op te nemen met het politiebureau.