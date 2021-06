Kledingzaak Bershka in Amersfoort gaat dicht. Het is niet duidelijk waarom het filiaal aan het Sint Jorisplein niet meer open gaat.

"We are closed for company reasons", laat een medewerker alleen telefonisch weten. Waarschijnlijk vormen de slechte bedrijfsresultaten de aanleiding voor het besluit. Moederbedrijf Inditex zag zijn omzet afgelopen jaar met 70 procent teruglopen door de coronacrisis.

In Europa en Azië sluiten nog zo'n twaalfhonderd winkels van Bershka, Pull & Bear en Massimo Dutti, de andere merken van Inditex.

Wat er nu in het filiaal van Bershka komt, is nog niet duidelijk.