De prullenbakken in de Amersfoortse binnenstad zitten dikwijls propvol, zodat bezoekers hun afval laten slingeren of vogels ermee aan de haal gaan én er nog een grotere bende van maken. Dat constateert VVD-raadslid en binnenstadbewoner Gerrit van Nieuwenhuizen.

Van Nieuwenhuizen is het opgevallen dat zeker in de weekenden de prullenbakken in de binnenstad vaak uitpuilen met afval. "Mensen leggen hun afval dan naast de container, maar dan gaan vogels er weer van eten en die maken er nog een grotere rotzooi van. Dat ziet er niet fris uit. Dat is niet gastvrij voor de mensen die van buiten Amersfoort hier naartoe komen om te winkelen. Ook voor de eigen inwoners is het niet prettig als ze hun afval niet kwijt kunnen of als ze met rondslingerend vuil te maken hebben."

Vooral in coronatijd zag Van Nieuwenhuizen veel mensen met etenswaren door de binnenstad lopen omdat ze niet op een terras of in een restaurant iets te eten konden nuttigen. Maar ook nu de maatregelen grotendeels zijn teruggedraaid valt hem op hoeveel mensen met een broodje of smoothie rondlopen.

"Mijn indruk is dat mensen, hoewel de horeca weer open is, toch vaker op straat eten. Misschien dat men door heeft gekregen dat dit goedkoper is of het is een gewoonte geworden. Maar er moeten in elk geval genoeg afvalbakken zijn."

De liberalen willen dat het Amersfoortse stadsbestuur onderzoekt wat de mogelijkheden en kosten zijn om meer en grotere afvalbakken met afscherming tegen vogels te plaatsen in de binnenstad.

Ook wil de partij dat de handhavers er extra op toezien dat winkeliers die etenswaren verkopen voldoende lege afvalbakken hebben staan zodat klanten verpakkingen en etensresten weg kunnen gooien. Dinsdag komen ze hiertoe met een politieke oproep. De VVD wil binnen drie maanden duidelijkheid hebben over de mogelijkheden en de kosten.