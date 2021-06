Het had vreselijk slecht kunnen aflopen als agenten dit weekeinde niet tijdig een touw hadden ontdekt dat in het bos achter Kasteel Groeneveld in Baarn tussen twee bomen over een pad was gespannen.

Het dunne touwtje was volgens de politie op ooghoogte aan de bomen gebonden "Hartstikke gevaarlijk voor wandelaars en fietsers!"

De politie heeft nog niet kunnen achterhalen welke onverlaten het touw hebben gespannen.