Bij een aanrijding op de provinciale N301 tussen Barneveld en Nijkerk is vrijdagmiddag een automobilist gewond geraakt.

De bestuurder werd tegen drie uur aangereden toen hij het woonerf op wilde rijden vanaf de provinciale weg. Daarbij zag hij de andere auto over het hoofd of te laat aankomen. Het leidde tot een flinke klap. Het slachtoffer werd enige tijd behandeld in een gealarmeerde ambulance.