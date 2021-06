De fietsboot van de Eemlijn moest vrijdag aangemeerd blijven in de Eemhaven in Amersfoort vanwege een defect aan het schip. De organisatie verwacht dat de boot zaterdag alweer is gerepareerd en gewoon weer kan uitvaren.

Opvarenden die voor vrijdag een tocht over de Eem hadden geboekt konden via een mail hun geld terug krijgen.

Bij genoeg deelname wil de Eemlijn zaterdag doorvaren naar Nijkerk.