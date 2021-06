De brandweer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgerukt voor een bermbrand naast de gereformeerde kerk aan de Lunterseweg in Barneveld.

In een weiland naast de ingang van de kerk stond rond 1.50 uur een heg en een stuk grasland te branden. Er kwam flink wat rook vrij.

Hoogstwaarschijnlijk is de brand aangestoken. Er was een flinke benzinelucht te ruiken.

Nadat de brandweerlieden de brand hadden geblust, waren er met een warmtebeeldcamera nog warme plekken te zien.