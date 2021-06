In een woning aan de Wittenburg in Nijkerk heeft woensdagochtend rond 11.25 uur een incident plaatsgevonden. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter met een trauma-arts aan boord, rukten uit.

De helikopter landde op een grasveld in de buurt van de woning. Het slachtoffer is met een hoogwerker door de brandweer uit de woning gehaald en naar het ziekenhuis vervoerd.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er geen verdere mededelingen over het incident worden gedaan, omdat het zich binnenshuis heeft afgespeeld.