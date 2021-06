In Bunschoten is afgelopen nacht een vrouw mishandeld. Even voor één uur was er een melding van een mishandeling en een gewonde vrouw. Wat de oorzaak van de vechtpartij is geweest was niet duidelijk.

De mishandeling gebeurde bij de parkeergarage op de Oostsingel in Bunschoten. Agenten hebben met het slachtoffer gepraat.

De vrouw werd meegenomen met de ambulance. De politie was nog enige tijd aanwezig op de Oostsingel voor onderzoek.