Het Openbaar Ministerie (OM) eist dat een 43-jarige man uit Amersfoort zo'n 825.000 euro betaalt. De man is veroordeeld tot veertien maanden celstraf vanwege drugsbezit en het witwassen van geld. Hij moet nu ook zijn illegaal verkregen winst inleveren.

Eerder werd al beslag gelegd op meerdere luxe auto's en 40.000 euro aan contant geld. Het OM eiste tijdens een zitting op dinsdag dat de man ook het bedrag van ruim 800.000 euro moet betalen. Dat geld heeft hij vermoedelijk met criminele activiteiten verkregen.

Het OM eiste in maart 2,5 jaar cel tegen de Amersfoorter. De man kwam in beeld tijdens een langlopend onderzoek. Vermoedelijk was hij ook betrokken bij drugshandel, maar hiervoor werd geen hard bewijs gevonden.

Wel gaf de man meer geld uit dan er legaal binnenkwam en na zijn aanhouding werd er ruim 40.000 euro aan cash geld gevonden, met als gevolg dat hij voor witwassen werd veroordeeld. Naast het geld vond de politie ook grote hoeveelheden ketamine en hasj. De man werd daarom ook vervolgd voor drugsbezit.