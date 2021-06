In een flatwoning aan de Rubenslaan in Soest is maandagmiddag brand ontstaan door een pan die op het gasfornuis stond.

De brandweer wist de brand in de woning op de derde verdieping snel te doven. Met een hoogwerker is het dak van het flatgebouw vervolgens geïnspecteerd.

De woning is door de brandweer geventileerd. Er zijn geen gewonden gevallen.