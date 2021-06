De politie heeft zaterdagmiddag een 56-jarige man uit Rheden aangehouden omdat hij zich verdacht gedroeg op een bouwterrein in Bunschoten. Ook was hij in het bezit van inbrekerswerktuigen.

Rond 17.30 uur doorzochten agenten een vrachtwagen met een kraan op Rengerswetering, waarna de man werd aangehouden. "De man gedroeg zich verdacht op het bouwterrein en had mogelijke inbrekerswerktuigen in zijn bezit. Hij kon geen aannemelijke verklaring geven over zijn aanwezigheid", aldus een woordvoerder van de politie.

De man is op het bureau gehoord en na verhoor weer vrijgelaten.