Een 56-jarige inwoner van Hoevelaken is maandagochtend overleden bij een ernstig ongeval op de Verbindingsweg in Amersfoort. De man, die een grasmaaier bestuurde, kwam in botsing met een bestelbus en overleed ter plekke.

Het ongeluk vond rond 8.00 uur plaats. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter landde op locatie. Het slachtoffer is volgens ooggetuigen gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is niet duidelijk. Vanwege het ongeval is de weg afgesloten en verkeer wordt omgeleid. De politie doet onderzoek naar de toedracht.