Een automobilist is zondagochtend met zijn auto in de sloot beland naast de A1 bij Hoevelaken. De bestuurder is ter plekke behandeld aan zijn verwondingen.

De brandweer, politie en ambulance waren snel ter plaatse. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet te landen.

De auto is uit het water getakeld door een bergingsbedrijf.