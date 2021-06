Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden omdat hij in volle vaart tegen een lantaarnpaal inreed op bedrijventerrein De Kronkels in Bunschoten.

Getuigen zagen hoe de bestuurder na de aanvaring probeerde door te rijden. De man is niet gewond geraakt.

Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde bestelwagen afgevoerd.