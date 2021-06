De gemeente Amersfoort gaat een app testen voor slimmer gebruik van ruimte in de stad. Op de Wagenwerkplaats wordt vrijdag gedemonstreerd hoe ruimtes in de stad op een slimme manier meer functies kunnen krijgen met behulp van een boekingssysteem, app en smart sign.

Alwin Bakker en Martijn Pater richtten het bedrijf Coding the Curbs op om wijken flexibeler en slimmer in te richten, waarbij een parkeerplaats niet meer alleen een parkeerplek is. "Een laad- en losplek of parkeerplaats kan ook worden gebruikt als terras", aldus Bakker en Pater.

Volgens de mannen betekent het dat plekken die niet noodzakelijk zijn kunnen worden vergroeid of verbouwd, dat verkeer minder zoekend is en de overlast en uitstoot daardoor wordt verminderd.