Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag vijfenhalf jaar cel geeist tegen een 36-jarige Amersfoorter voor de handel in wapens. De man gebruikte een schuilnaam om onder meer een uzi (pistoolmitrailleur) te verkopen.

"Wie in wapens handelt, is de eerste schakel in het gewelddadige gebruik ervan en faciliteert de zware georganiseerd criminaliteit", zei de officier van justitie tegen de man met de schuilnaam Luciano Pavarotti.

De schuilnaam dook in 2020 op in een politieonderzoek naar wapenhandel in Midden -Nederland. Via het sociale medium Telegram was een uzi gekocht bij Pavarotti en bij een autocontrole in Amsterdam kwamen wapens tevoorschijn die bij dezelfde Pavarotti waren aangeschaft, zo bleek uit chatberichten van de bestuurder.

De verdachte bleek samen met een man uit het Brabantse Oss op grote schaal alarmpistolen te importeren uit Tsjechië. Ze werden door de Ossenaar omgebouwd tot vuurwapens, die daarna voor flink geld hun weg vonden in het ondergrondse circuit.

Het duo had handlangers en klanten in Soest, Nieuwegein, Almere, Lelystad, Drachten, Tilburg, Arnhem en Nijmegen. Via een pseudokoper liep de Amersfoorter tegen de lamp. De man aan wie hij een machinegeweer en munitie leverde, werkte voor de politie. Er werden bij de bende wapens, ombouwmaterialen, munitie en een munitiepers gevonden en in beslag genomen.

Tegen twee medeverdachten eiste de officier van justitie dinsdag gevangenisstraffen van drie en twee jaar, waarvan telkens een jaar voorwaardelijk.

Verdachte verdiende mogelijk ruim 26.000 euro aan wapens

Als het aan de officier ligt worden de verdiensten met de wapenhandel, ruim 26.000 euro, door de staat afgepakt. "Dagelijks vinden er in Nederland gemiddeld twee schietpartijen plaats en degene die de wapens in omloop brengt, is daar ook verantwoordelijk voor", aldus de officier.

Twee verdachten die de wapens van Pavarotti zouden hebben gekocht, staan later nog voor de rechter.