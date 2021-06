De Leusderweg in Amersfoort krijgt na de zomer los- en laadzones voor winkelleveranciers. De gemeente hoopt hiermee de verkeersveiligheid op de drukke uitvalsweg te verbeteren.

De gemeente Amersfoort voert de maatregel in doordat er dagelijks gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan op de Leusderweg, omdat het wegverkeer vaak om dubbel geparkeerde vrachtwagens en bestelbusjes heen rijdt.

Op grond van reacties uit de buurt heeft de gemeente nu twee plekken aangewezen waar leveranciers mogen staan: tussen de Jumbo en de Edisonstraat en ter hoogte van de Voltastraat, beide in de richting van het centrum.

De aanleg van de los- en laadzones start na de zomer. Het laden en lossen is straks toegestaan tussen 10.00 en 16.00 uur. Op andere tijdstippen kan daar dan geparkeerd worden.

Amersfoort ziet voorlopig af van de verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur. De gemeente stelt vervolgonderzoek uit tot er meer duidelijk is over het aantal verkeersdeelnemers. Dat is sinds het begin van de coronacrisis flink gedaald, maar neemt nu weer toe.