Op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort is dinsdagochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Rijkswaterstaat heeft het verkeer stilgezet en adviseert de snelweg te mijden.

Een personenauto en een vrachtwagen zijn met elkaar in botsing gekomen, meldt Veiligheidsregio Utrecht. De bestuurder van de auto raakte bekneld.

De brandweer heeft het slachtoffer bevrijd. Er werden ambulances opgeroepen en een traumahelikopter landde op de snelweg.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Leusden-Zuid. Alleen de linkerrijstrook is vrij. Rijkswaterstaat adviseert om te rijden via de A12, A30 en A1. Op de A28 staan in beide richtingen flinke files.